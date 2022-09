Ludwigshafen. Ein mit einer Machete bewaffneter Mann hat am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3.15 Uhr, mehrere Besucher einer Bar in Ludwigshafen bedroht. Nach Angaben der Polizei stellten die herbeigerufenen Beamten den 31-Jährigen noch in der Bar und nahmen ihn fest. Die Machete stellte die Polizei sicher. Verletzt wurde niemand. Der 31-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetzt verantworten.

