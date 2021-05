52 neue Corona-Infektionen bedeuteten am Freitag nach den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 173,6 in Ludwigshafen. Damit setzt sich die Tendenz wieder leicht ansteigender Zahlen vom Vortag fort. Ludwigshafen verzeichnet weiter die höchsten Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz. Todesopfer kamen am Freitag nicht zur Statistik hinzu. Bisher sind 320 Menschen in

