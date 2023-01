Ludwigshafen. Ein mit Haftbefehl gesuchter 34-Jähriger zeigt am Dienstag in Ludwigshafen Polizeibeamten den Mittelfinger. Polizeiangaben zufolge stellte sich bei der Personenkontrolle im Bereich der Bruchwiesenstraße heraus, dass ein Haftbefehl gegen den 34-Jährigen bestand. Der Mann wurde direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Darüber hinaus muss er sich nun wegen Beleidigung verantworten.

