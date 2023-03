Mit Drogen und Schreckschusswaffe bei Kontrolle in Ludwigshafen erwischt

Ludwigshafen. Mit Drogen und einer Schreckschusswaffe erwischt worden ist ein 21-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1.45 Uhr, bei einer Polizeikontrolle in Ludwigshafen. Beim Erblicken der Streife versuchte der junge Mann noch die Waffe unter einem Auto zu verstecken. Während der Personenkontrolle stellten die Beamten neben der Schreckschusswaffe noch eine geringe Menge an Drogen in der Hosentasche des Mannes fest. Wie die Polizei mitteilte, muss sich der 21-Jährige nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten.

