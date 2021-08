Mit Bierflasche auf E-Scooter-Fahrer geworfen

Ludwigshafen. Ein 20 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Ludwigshafen von einem 29-Jährigen mit einer Bierflasche beworfen worden. Nachdem diese den Geschädigten nach Polizeiangaben nur knapp verfehlte, versuchte der Beschuldigte im Anschluss vergeblich, den E-Scooter-Fahrer zu schlagen. Im weiteren Verlauf habe er sich auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv verhalten. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen.

Zuvor hatte der 29-Jährige den 20-Jährigen und seinen gleichaltrigen Begleiter, der ebenfalls auf einem E-Scooter unterwegs war, aus unbekannten Gründen am Berliner Platz beleidigt. Die Geschädigten flüchteten nach dem Vorfall.

Der Polizei gelang es, den Beschuldigten aufgrund der Personenbeschreibung festzustellen und festzunehmen. Bei ihm wurden mutmaßliche Drogen aufgefunden. Nun erwartet der 29-Jährige mehrere Strafanzeigen.