Ludwigshafen. Ein 37-Jähriger hat am Donnerstagabend stark alkoholisiert in Ludwigshafen die Kontrolle über sein Fahrrad verloren. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der Mann daraufhin mit einem Poller und stürzte. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 5,06 Promille.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1