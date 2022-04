Mit 2,63 Promille Unfall verursacht - mehrere Anzeigen

Ludwigshafen. Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend in der Industriestraße in Ludwigshafen einen Auffahrunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme sowohl bei dem 51-jährigen Fahrer als auch bei seiner 49-jährigen Beifahrerin eine Beeinflussung durch Alkohol fest. Der Atemalkoholtest des 51-Jährigen ergab einen Wert von 2,63 Promille. Die Beifahrerin hingegen gab an, selbst gefahren zu sein. Beiden Insassen wurde eine Blutprobe entnommen und Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und versuchter Strafvereitelung gefertigt. Ebenso wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen, da im Wagen ein sogenanntes Butterflymesser gefunden wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.

