Misslungener Betrugsversuch bei Führerscheinprüfung

Ludwigshafen. Über einen misslungenen Betrugsversuch bei der Führerscheinprüfung berichtet die Polizei in Ludwigshafen. Am Montagmorgen, 31. Mai, wurde in der Achtmorgenstraße eine theoretische Prüfung durchgeführt. Dort erschien ein junger Mann - doch bei der Anmeldung fiel dem Prüfer auf, dass es sich bei dem Mann nicht um den angemeldeten 23-jährigen Prüfling handelte, für den er sich ausgab. Als der Prüfer den Mann darauf ansprach, flüchtete dieser aus dem Gebäude.

Gegen den eigentlichen Prüfling, der nicht selbst zur Prüfung erschienen ist, wurde nun ein Strafverfahren wegen mittelbarer Falschbeurkundung und Missbrauch von Ausweispapieren eingeleitet.