Millionen für den Schulausbau

Ludwigshafen. Der Haushaltsplan für das kommende Jahr war in der Sitzung des Oggersheimer Ortsbeirates das einnehmende Thema. Der Ansatz für 2022 musste erneut diskutiert werden, nachdem der Doppelhaushalt aufgelöst worden war, weil die Aufsichtsbehörde ihn in der Form nicht genehmigt hätte. Der Plan habe für Oggersheim viele positive Ansätze, sagte Ortsvorsteherin Sylvia Weiler. Erfreulich sei, dass die Erweiterung der Karl-Kreuter-Schule voran gehe. Im ersten Ansatz des Haushalts, dessen Genehmigung noch fehlte, war eine Million Euro dafür vorgesehen. Im neuen Ansatz ebenfalls. Hinzu kommen 500 000 Euro für Planungsmittel, die mit 60 Prozent gefördert werden.

Auch viele anderen Positionen im Haushalt seien unverändert geblieben. „Einige wurden sogar zusätzlich aufgenommen“, freute sich Weiler. Bei der Integrierten Gesamtschule (IGS) Ernst-Bloch wird für drei Millionen Euro der Brandschutz verbessert. Für den Neubau bei der Ganztagsschule Schillerschule stünden erneut 2,5 Millionen Euro bereit. Neu hinzugekommen sei im Haushalt der Brandschutz mit 700 000 Euro an der Schlossschule.

Ebenfalls neu im Haushalt: Straßenausbauprogramme in der Orangeriestraße und Am Schlosskanal. Hierfür sieht die Verwaltung 470 000 Euro vor. Auch die Rosenwörthstraße in der Notwende wird für 260 000 Euro erneuert. Durchweg positiv bewerteten die Mitglieder des Ortsbeirats die Ansätze. Andere Projekte, so die schriftliche Antwort auf eine Anfrage, konnten bisher wegen Personalmangels seitens der Verwaltung nicht bearbeitet werden. Dazu gehörten der Neubau an der Kindertagesstätte Melm oder ein Park & Ride-Parkplatz Westlich der B 9.

Haltestelle soll wegfallen

Aber nicht nur der Haushalt war Inhalt der Ortsbeiratssitzung. Überlegt wurde, Street-Art-Künstlern geeignete Flächen anzubieten. Das Vorhaben soll jetzt im Kulturausschuss beraten werden. Wie die Festhalle energetisch saniert werden kann, dazu erwartet der Ortsbeirat in der nächsten Sitzung eine klare Aussage. Die Verwaltung hatte hier nur unzureichend geantwortet. Auch der Antrag, die Buslinie 587 an den Bahnhof Oggersheim anzubinden, wurde als nicht befriedigend zurückgegeben. Die Verkehrsbetriebe hatten angeboten, den Bahnhof über die Haltestelle Mannheimer Tor zu bedienen. Der Ortsbeirat schlägt vor, diese Haltestelle ganz wegfallen zu lassen, um Zeit zu sparen und den Bahnhof anfahren zu können. ad

