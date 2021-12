Millionen für Brandschutz

Ludwigshafen. Die alten und neuen Haushaltsansätze für den Stadtteil Mundenheim im Jahr 2022 seien nahezu identisch, eröffnete die Ortsvorsteherin Anke Simon die jüngste Sitzung. Positiv etwa bewerteten die Mitglieder des Ortsbeirats, dass beim Ausbau an der Schillerschule bereits begonnen worden sei. Zwei Millionen Euro sieht der Haushalt dafür erneut vor. Denn wie berichtet, muss der Haushalt für 2022 nach der Auflösung des Doppelhaushaltes erneut eingebracht werden. Die Einrichtung eines Ausweichpavillons wurde neu im Haushalt mit 400 000 Euro berücksichtigt, las die Ortsvorsteherin die Ansätze 2022 weiter vor.

Der Brandschutz an den drei berufsbildenden Schulen am Georg-Kerschensteiner-Berufsbildungszentrum (GKZ) soll für fünf Millionen Euro verbessert werden. „Das brauchen wir bis der Neubau steht“, erklärte die Ortsvorsteherin. Neu im Haushalt seien für das Straßenausbauprogramm Mittel in Höhe von 250 000 Euro eingestellt. Damit würden nun der Adlerdamm und nötige Kanalarbeiten erledigt werden. Beim Hochwasserschutz sei dagegen gekürzt worden, da Planungspersonal fehle, sagte Simon. Es würden lediglich notwendige Ausbesserungen für 20 000 Euro erfolgen. Bei einer Enthaltung stimmte der Ortsbeirat den Ausgaben insgesamt zu.

Versammlung zum Zedtwitzpark?

Neben dem Haushalt gab es noch weitere Themen zu besprechen: Graffiti-Schmierereien am Bahnhof Mundenheim seien etwa nach wie vor ein Ärgernis. Ein Vorschlag war, die Flächen in der Unterführung professionellen Street-Art-Künstlern anzubieten. Dieser Bereich gehört der Bahn, dort soll jetzt nachgefragt werden.

Ob am Zedtwitzplatz zusätzlich Kurzzeitparkplätze neu eingerichtet werden können, das möchte die Ortsvorsteherin nicht ohne Bürgerbeteiligung entscheiden. „Das muss über eine Anwohnerversammlung geschehen“, sagte sie. „Ich will hier ein Gesamtkonzept und keine Einzelmaßnahme“, begründete Simon ihr Ansinnen. Es müssten zudem auch die Marktbeschicker, die Kerwe oder auch Taxifahrer berücksichtigt werden. Bislang habe durch die Corona-Pandemie diese Versammlung nicht stattfinden können. Auch in der Hebelstraße stehe noch eine Anwohnerversammlung aus dem gleichen Grund aus. ad

