Seit diesem Montag ist die Bismarckstraße im Bereich zwischen Wredestraße und Dammstraße halbseitig gesperrt und nur noch als Einbahnstraße in nördliche Richtung befahrbar. Grund sind die Arbeiten für das Metropolgebäude am Berliner Platz. Dies meldete die Projektentwicklungsgesellschaft am Montag rund eineinhalb Stunden nach Beginn der Sperrung. Die nächsten Bauabschnitte erforderten mehr

...