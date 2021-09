Metropol-Hochhaus: Bismarckstraße halbseitig gesperrt

Ludwigshafen. Ab diesem Dienstag ist die Bismarckstraße zwischen Wredestraße und Dammstraße halbseitig gesperrt und nur noch als Einbahnstraße in nördlicher Richtung befahrbar. Grund sind die Arbeiten für das Metropol-Gebäude am Berliner Platz. Dies meldete die Projektentwicklungsgesellschaft am Montag. Die Sperrung dauert für die gesamte Zeit der Bauarbeiten, voraussichtlich bis zum Herbst 2022.

Die nächsten Bauabschnitte erforderten mehr Platz, um die Belieferung der Baustelle und die Bauarbeiten mit Großgeräten durchführen zu können. Der Radverkehr von der Wredestraße in Richtung Mundenheimer Straße erfolgt über den Gehweg. Radler werden gebeten, Rücksicht auf Fußgänger zu nehmen. Für den Palatinabus-Verkehr gibt es eine Ersatzhaltestelle an der Bismarckstraße 40-42.