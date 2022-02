Messerangriff in Ludwigshafen - Tatverdächtigter stellt sich der Polizei

Ludwigshafen. Ein 19-Jähriger, der verdächtigt wurde, am Samstagmorgen einen 23-Jährigen mit Messerstichen verletzt zu haben, hat sich gestern der Polizei gestellt. Wie aus einer gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Landau und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz hervorgeht, wurde der Taterdächtigte aufgrund eines zwischenzeitlich von der Staatsanwaltschaft Landau erwirkten Haftbefehls dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landau vorgeführt. In seiner Vernehmung vor dem Ermittlungsrichter hat der Beschuldigte Angaben zu dem Tatgeschehen gemacht und angegeben, sich lediglich verteidigt zu haben. Die Hintergründe des Streits sowie der genaue Tathergang sind weiterhin Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landau hat auf entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft den Haftbefehl gegen den Beschuldigten gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1