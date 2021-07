Ludwigshafen. Bei einem Messerangriff am Samstagabend in Ludwigshafen haben zwei Angreifer einen 36-Jährigen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Opfer im Bereich Mundesheim entlang der S-Bahnlinie gegen 22.30 Uhr angegriffen. Es konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 29 und 41 Jahren festgenommen werden. Der 36-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Weitere Ermittlungen stehen noch aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1