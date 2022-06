Messe Sprungbrett wieder in Präsenz

Ludwigshafen. Die Ludwigshafener Messe für Ausbildung, Studium und Weiterbildung, Sprungbrett, findet vom 10. bis 11. Juni in diesem Jahr zum ersten Mal wieder vor Ort in der Friedrich-Ebert-Halle und in vollem Umfang statt. Die Ausstellungsfläche ist bereits von 110 Firmen und Bildungseinrichtungen ausgebucht, heißt es in einer Mitteilung der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom). Damit biete die Sprungbrett an beiden Tagen von 9 bis 16 Uhr und bei freiem Eintritt Schulabgängern, Studienanfängern und Weiterbildungssuchenden gute Möglichkeiten, den persönlichen Kontakt zu Unternehmen in der Region herzustellen und eine Ausbildungsstelle oder einen Studienplatz zu finden.

„Den für sich selbst idealen Weg in die Berufswelt zu finden, ist eine komplexe Aufgabe, die alle jungen Menschen zu bewältigen haben. Ein Besuch der Sprungbrett liefert dazu eine ganze Palette individuell zugeschnittener Hilfestellungen“, sagt Christoph Keimes, Geschäftsführer der Lukom, die die Sprungbrett-Messe veranstaltet.

Mehr als 300 Berufe werden hierfür in der Friedrich-Ebert-Halle ausführlich vorgestellt. Für Abiturienten, die an einem Studium interessiert sind, stehen Studienberater und Studierende bereit, die über rund 700 Studiengänge an Hochschulen und Universitäten informieren. „Die Messe bietet die ideale Gelegenheit, interessante und relevante Berufsbilder direkt vor Ort miteinander zu vergleichen“, erläutert Corinne Hoffmann, Projektleiterin der Sprungbrett.

Besondere Angebote der Messe sind in diesem Jahr ein Bewerbungsmappencheck von Experten am „Bewerbungspoint“ sowie kostenfreie Bewerbungsfotos. Hierbei solle auf den Dresscode geachtet werden, heißt es von der Lukom. Auch eine Last-Minute Stellenbörse bietet Chancen für einen kurzfristigen Einstieg in die Arbeitswelt.

Besuch online vorbereiten

Auf der Homepage der Messe (www.sprungbrett-lu.de) finden Interessierte einen Messeleitfaden sowie das Vortragsprogramm. Dort können auch Favoriten festgelegt werden, damit sich Besucher Aussteller und Vorträge als für sie besonders interessante Stationen auf einer Merkliste speichern können. Auch die Kontaktdaten aller Ausstellenden finden Besucherinnen und Besucher auf der Website, um im Anschluss an die Messe einfach in Kontakt treten zu können.

Auch ein Messemagazin mit Informationen rund um die Messe sowie einem Standplan ist erhältlich. Dieses kann kostenfrei über E-Mail an info@sprungbrett-lu.de bestellt werden. Auch hier sind Aussteller und Rahmenprogramm vermerkt.