Die Grünflächen in Ludwigshafen werden in der Pandemie stark frequentiert. Es habe sich ein „irrsinniger Nutzungsdruck“ ergeben, berichtete Gabriele Bindert, Bereichsleiterin Grünflächen und Friedhöfe, in der Sitzung des Oggersheimer Ortsbeirats. Umso bedeutsamer sei daher die kontinuierliche Pflege der betreffenden Flächen. Auf insgesamt 182 Hektar belaufen sich diese allein in Oggersheim,

...