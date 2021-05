Mehrgenerationenhaus nimmt an bundesweiten Aktionstagen teil

Ludwigshafen. Das Ludwigshafener Mehrgenerationenhaus beteiligt sich an den bundesweiten Aktionstagen des Bundesprogramms Mehrgenerationenhaus. Seit Freitag und noch bis 11. Juni wird ein vielfältiges Programm geboten. So gibt es am Montag, 31. Mai, ganztägig Buchvorstellungen für jedes Alter via Skype. Im gesamten Stadtgebiet werden zudem Bücher mit Botschaften ausgelegt. Am Dienstag, 1. Juni, 11 bis 12 Uhr wird ein geführter Spaziergang durch den Ebertpark angeboten. Am Mittwoch, 2. Juni, erhalten Kinder in der Falkenstraße 19 ganztägig ein „Set gegen Langeweile“. Die weiteren Programmpunkte und mehr Infos unter www.ludwigshafen.mehrgenerationenhaus.de.

