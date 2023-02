Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen brennt - Polizei vermutet Brandstiftung

Ludwigshafen. Nach einem Brand am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen vermutet die Polizei eine vorsätzliche Brandlegung. Wie die Polizei mitteilt, untersuchten Sachverständige und Brandermittler der Kriminalpolizei den Brandort in der Bruno-Körner-Straße. Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder auf eine fahrlässige Verursachung vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Wohnungen wurden durch das Feuer nicht beschädigt und sind weiterhin bewohnbar. Zehn Bewohner erlitten eine Rauchgasintoxikation. Der Schaden wird auf 25 000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2773 bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden.