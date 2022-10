Ludwigshafen. Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Büroräumlichkeiten in der Oberstraße in Ludwigshafen eingebrochen. Es wurde Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro und zwei Fahrzeugschlüssel gestohlen, wie die Polizei berichtete.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0621/ 9632122.