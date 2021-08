Mehrere Sperrungen

Ludwigshafen. In Ludwigshafen kann es in den kommenden Tagen an mehreren Stellen zu Behinderungen im Verkehr kommen. Wie die Stadt mitteilt, finden am Sonntag, 22. August, an der B 44-Abfahrt Bruchwiesenstraße in Richtung Bad Dürkheim und am B 9-Zubringer Nachtweide/Am Hansenbusch aus Richtung Worms kommend Instandsetzungsarbeiten an den Leitplanken statt. An beiden Stellen hat das Sperrungen zur Folge.

Die B 44-Abfahrt wird am Sonntag zwischen 9 und 11.30 Uhr dichtgemacht, eine Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Oggersheim. An der B 9 ist die Sperrung zwischen 12 und 15 Uhr erforderlich, dort wird eine Alternativstrecke über die L 523 und die Bürgermeister-Trupp-Straße ausgewiesen.

Am Montag und Dienstag, 23. und 24. August, kommt es dann im Bereich des Hemshoftunnels in der Rheinuferstraße zu Behinderungen. Wegen einer Bauwerksprüfung müssen in beiden Richtungen einzelne Fahrspuren gesperrt werden. Die Arbeiten erfolgen an beiden Tagen zwischen 9 und 15 Uhr. Im Zuge der Sperrungen werden Schadstellen am Tunnel beseitigt. jei