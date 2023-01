Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch mehrere Schlösser der Stadtverwaltung Ludwigshafen in der Bismarckstraße zugeklebt. Nach Angaben der Polizei müssen dieser nun alle ausgetauscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zeugen, die im Zeitraum zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, den Vorfall beobachtet haben, können. sich unter der Rufnummer 0621 963-2122.an die Polizei wenden.

