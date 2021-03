Ludwigshafen. Bei einem Brand in einem Ludwigshafener Einfamilienhaus am frühen Mittwochmorgen sind mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Bewohner das Haus selbstständig verlassen. Zwei Erwachsene und zwei Kinder wurden mit Verdacht auf Rauchgasinhalation vom Rettungsdienst behandelt. Eine weitere Person habe bei Löschversuchen zusätzlich Verbrennungen an den Unterarmen erlitten. Auf dem Balkon des Wohngebäudes befanden sich zwei Hunde, diese wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Der Brandherd im Keller habe von der Feuerwehr schnell gelöscht werden können, durch starke Rauchentwicklung seien aber Entrauchungsmaßnahmen erforderlich gewesen. Das Haus ist laut Polizei derzeit nicht bewohnbar, die Brandursache ist noch unklar.

