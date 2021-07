Mehrere Personen bei Gruppenschlägerei in Ludwigshafen verletzt

Ludwigshafen. Bei einer Gruppenschlägerei in Ludwigshafen sind am späten Samstagnachmittag mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, traf eine Gruppe von zwei Männern und zwei Frauen, nach vorheriger Verabredung im Internet, im Gewerbegebiet Technologiemeile / Postbank in Ludwigshafen auf eine Gruppe von drei Männern. Bei allen Beteiligten handelt es sich um Ludwigshafener verschiedenen Alters zwischen 19 und 42 Jahren. Die Täter schlugen mit Schraubenschlüsseln und anderen Gegenständen gegenseitig auf sich ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Grund der Auseinandersetzung konnte noch nicht ermittelt werden. Gegen alle Beteiligte wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.