Mehrere Ladendiebe in der Rheingalerie Ludwigshafen - Täter wurden gefasst

Ludwigshafen. Drei verschiedene Ladendiebe sind am Mittwoch in der Rheingalerie Ludwigshafen gemeldet und von der Polizei festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, versuchte ein 39-jähriger Mann in einer Drogeriefiliale in der Rheingalerie Videospiele zu stehlen. Der Dieb flüchtete und wurde vom Ladendetektiv verfolgt. Die Polizei nahm ihn in der Kaiser-Wilhelm-Straße fest und brachte ihn auf die Dienststelle. Keine zwei Stunden später wurde vom gleichen Ladendetektiv erneut ein Ladendieb gemeldet. Er hatte zunächst mehrere Parfums aus der Auslage genommen im Wert von 270 Euro, war dann in eine andere Abteilung gegangen und hatte dort die Diebstahlsicherung entfernt. Die Polizei konnte den verbal aggressiven 21-Jährigen noch im Laden festnehmen. Gegen 19:50 meldete ein Ladendetektiv eines Modegeschäfts der Rheingalerie, dass ein Dieb mehrere Kleidungsstücke aus mehreren Geschäften gestohlen hatte. Der 28-Jährige konnte nach der Verfolgung des Ladendetektivs ebenfalls von der Polizei festgenommen werden. Alle drei Täter wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

