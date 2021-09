Mehrere Flohmärkte am „Haus“ und bei Bibliotheken in Ludwigshafen

Ludwigshafen. In Ludwigshafen stehen im September mehrere Flohmärkte auf dem Terminplan. Der Förderverein des Kulturzentrums „dasHaus“ bietet seinen klassischen Flohmarkt wieder an. Corona-bedingt findet er am Samstag, 4. September, ausschließlich auf dem Vorplatz in der Bahnhofstraße 30 statt. Gestöbert werden kann von 9 bis 13 Uhr. Das Joe-Vento Duo sorgt für musikalische Untermalung. Interessierte können unter Telefon 0621/62 58 28 einen Stand anmelden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch die Stadtteil-Bibliotheken verkaufen wieder allerlei Medien aus dem Bestand, wie die Stadt ankündigt. Das Angebot umfasst Bücher, Zeitschriften, CDs und DVDs. Bücher werden für einen Euro, Zeitschriften für 20 Cent verkauft. Los geht es am Freitag, 3. September, von 10 bis 17 Uhr in der Bibliothek Ruchheim (Fußgönheimer Straße 13). In der Einrichtung in Oggersheim (Schillerstraße 6) erstreckt sich der Flohmarkt über mehrere Tage, von Mittwoch, 8. September, bis Freitag, 17. September, immer an den Öffnungstagen von 10 bis 12 und 13 bis 16.30 Uhr. In der Rheingönheimer Bibliothek (Hilgundstraße 20) wird am Dienstag, 21. September, von 10 bis 18 Uhr verkauft.