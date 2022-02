Mehrere Einbrüche in Oppau - Polizei sucht nach Zeugen

Ludwigshafen. Gleich drei Einbrüche haben sich am Wochenende innerhalb kurzer Zeit im Ludwigshafener Stadtteil Oppau ereignet. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hebelten Unbekannte zunächst am Samstagabend zwischen 17 und 22.30 Uhr ein Küchenfenster eines Wohnhauses in der Buchnerstraße auf. Die Täter entwendeten Bargeld aus einem Möbeltresor und entkamen unerkannt. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in derselben Straße im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen, 7.40 Uhr. Die Unbekannten gelangten auch hier über ein aufgehebeltes Küchenfenster in das Haus und nahmen Schmuck im Wert von 200 Euro mit.

Die dritte Tat ereignete sich schließlich in der Einsteinstraße, wo die Kriminellen zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, einstiegen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Ebenso, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Hinweise zu möglichen Verdächtigen und Beobachtungen in der Umgebung der Tatorte nimmt die Polizei unter Telefon 0621/9 63 27 73 entgegen.