Mehrere Einbrüche in Autos - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Zeit vom Freitag bis Sonntag mehrere Autos in Ludwigshafen aufgebrochen und Gegenstände aus diesen entwendet. Das Teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

In der Zeit vom Samstag, 18Uhr bis zum Sonntag, 8.15 Uhr, brachen Unbekannte einen VW Caddy in der Benckiser Straße auf und stahlen Werkzeug aus dem Auto.

In der Zeit vom Samstag, 18 Uhr, bis zum Sonntag, 8.30 Uhr, wurde aus einem unverschlossenen Mercedes Vito in der Bgm.-Kutterer-Straße ein Navigationsgerät und ein Geldbeutel gestohlen.

In der Ferdinand-Freiligrath-Straße stahlen Unbekannte in der Zeit vom Freitag, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr einen Geldbeutel aus einem geparkten Audi. An dem Audi konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Wie der oder die unbekannten Täter in das Auto gelangen konnten und ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist Bestandteil der noch laufenden Ermittlungen.

Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632122 zu melden.