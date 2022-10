Mehrere E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen kontrolliert

Ludwigshafen. Bei Kontrollen der Polizei in der Nacht auf den heutigen Montag sind mehrere E-Scooter-Fahrer in Ludwigshafen berauscht aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten gegen 23.00 Uhr zuerst einen 36-Jährigen in der Frankenthaler Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der Mann hatte außerdem eine geringe Menge Marihuana dabei. Ebenfalls in der Frankenthaler Straße fiel ein weiterer 36-jähriger Mann gegen 01.50 Uhr auf. Der Fahrer war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,12 Promille. In der Bliesstraße kontrollierte die Polizei gegen 03.30 Uhr einen weiteren E-Scooter Fahrer. Laut Polizei, zeigte der 27-jährige deutliche Zeichen dafür an, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Bei einem Urintest konnten THC und Amphetamin nachgewiesen werden.

Allen berauschten Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei weist darauf hin, dass beim Fahren von E-Scootern dieselben Regeln wie beim Autofahren gelten.