Mehrere Autos in Ludwigshafen aufgebrochen

Ludwigshafen. Mehrere Fahrzeuge sind am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen in Ludwigshafen aufgebrochen. In der Bürgermeister-Trupp-Straße, der Kleinen Almengasse und auf dem Parkplatz der Friedrich-Ebert-Halle öffneten die bislang unbekannten Täter gewaltsam die Schlösser der durchweg älteren Fahrzeugmodelle und durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen, wie die Polizei mitteilt.

Bei zwei Fahrzeugen versuchten die Täter die Wägen kurzzuschließen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 1500 Euro. Zeugen, die verdächtiges Verhalten wahrgenommen haben und Hinweise auf die Identität der Täter geben können, sollen sich unter der Rufnummer 0621/9632773 melden.