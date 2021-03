Ludwigshafen. In Friesenheim sind mindestens drei Autos aufgebrochen worden, darunter zwei Mercedes in der Otto-Buckel-Straße. Aus einem Fahrzeug wurden Geld und verschiedene Gegenstände gestohlen. Nach Polizeiangaben waren die Diebe zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr, unterwegs. In der Erzbergerstraße wurde ebenfalls ein Mercedes aufgebrochen und ein weiterer Mercedes zumindest durchwühlt. In der Sternstraße wurde außerdem ein Seat Ibiza durchwühlt. Zwei Autos waren laut Polizei möglicherweise unverschlossen. Der Gesamtschaden beträgt rund 2200 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 entgegen. ott