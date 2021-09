Mehr Tickets für Sprungbrett-Messe

Ludwigshafen. Aufgrund der stabilen Inzidenz konnten zusätzliche Ticketkontingente zur Ausbildungs- und Studienmesse Sprungbrett freigeschaltet werden. Das teilt die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft mit. Die Messe findet am Freitag und Samstag zwischen 9 und 16 Uhr in der Ludwigshafener Friedrich-Eberthalle statt. Um die Besucherströme der Messe optimal zu steuern, ist eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung über vorab konkret wählbare Zeitfenster erforderlich. Eine Anmeldung ist über www.sprungbrett-lu.de möglich. Die Inzidenzen veränderten sich am Montag nur minimal. sal

