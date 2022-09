Mehr Sicherheit am Knotenpunkt

Ludwigshafen. Seit einigen Jahren läuft in Rheinland-Pfalz das Modellvorhaben „Stadtdörfer“. Dabei soll in Ortschaften, die einerseits ihre dörfliche Struktur bewahren wollen, andererseits Teil einer größeren Stadt sind oder zu deren Umfeld gehören, durch gezielte Projekte die Lebensqualität verbessert werden. Koblenz, Trier und Ludwigshafen nehmen an dem Modellprojekt teil.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Ludwigshafen wurden Oppau und Edigheim ausgewählt. Auf der Sitzung des Ortsbeirats Oppau wurde nun ein Verkehrsprojekt in Edigheim vorgestellt, das einen markanten Knotenpunkt sicherer machen soll: den Kreuzungsbereich dreier Straßen. Hierbei handelt es sich um die Uhlandstraße, Im Zinkig und den Wolfsgrubenweg. Die Kreuzung wird oft von Kindern benutzt, da der Weg zur Lessing-Grundschule vorbeiführt. Im Einmündungsbereich der Straßen sollen so genannte „Gehwegnasen“ entstehen, die die Fahrbahn ein Stück weit verengen.

Weniger Raser an Kreuzung

Eine bestehende Mittelinsel soll wegfallen. Zwei Zebrastreifen sind geplant. Dadurch wird die Kreuzung übersichtlicher, Raser sollen ausgebremst werden. Auch drei neue Bäume sind für die Grünfläche vorgesehen. Der Ortsbeirat zeigte sich zufrieden mit den Plänen, es kam jedoch der Vorschlag, den Zebrastreifen über den Wolfsgrubenweg nach links zu verschieben, da dies besser für die Kinder auf dem Weg zur Lessingschule sei, die sich in der Bürgermeister-Fries-Straße befindet. Der Vorschlag wurde vom Bereich Stadtentwicklung mitgenommen, muss jedoch noch von der Verwaltungsbehörde ADD genehmigt werden.

Mehr zum Thema Ortsbeirat Hofheim Fünf Anfragen und ein Antrag Mehr erfahren Vertrag Bauhof jetzt Sache des KMB Mehr erfahren

Auch ein Bauprojekt in Edigheim wurde vorgestellt. Auf dem Grundstück Oppauer Straße 63, ehemals Holz-Fröhlin, sollen drei Mehrfamilienhäuser mit 13 Wohneinheiten entstehen. Die Wohnungsgröße reicht von 70 bis 132 Quadratmetern. Bei dem Gebäude an der Straße und im hinteren Bereich handelt es sich um Neubauten, beim mittleren soll eine Scheune umgestaltet werden. Die Einfahrt, die sich zurzeit noch an der Seite befindet, soll zwischen die beiden vorderen Gebäude verlegt werden, die Parkflächen verbinden das vordere mit dem hinteren Haus. Eine Gewerbefläche ist nicht vorgesehen, das Gebäude soll als reines Wohnhaus genutzt werden, hieß es weiter. Ursprünglich ging man von einem Quadratmeterpreis von 3000 Euro aus, aufgrund der gestiegenen Baukosten liegt dieser nun bei etwa 4000 Euro. kge