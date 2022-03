Mehr Rücksicht angemahnt

Ludwigshafen. Unnötigen Gefahren sehen sich seit Wochen Menschen mit und ohne Einschränkungen ausgesetzt. Stein des Anstoßes sind E-Scooter, die im Stadtgebiet „kreuz und quer herumliegen“, wie es Andreas Massion plakativ formulierte. Um insbesondere sehgeschädigte Personen zu schützen, richtete der Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderung einen Appell an die Vernunft aller Einwohner. Dass Bürgersteige mitunter zu „Slalomstrecken“ mutierten, beklagte auch Andreas Gebauer als Vertreter des Sozialausschusses. Das Gewicht der Roller sei beträchtlich, so dass sie für körperlich beeinträchtigte Mitbürger kaum aufzuheben seien.

Diskussion um Besuchsregeln

Mehr Verständnis, jedoch in anderer Hinsicht, mahnte der Seniorenbeirat der Stadt Ludwigshafen an. Es müsse mehr dafür getan werden, dass Patienten während der Pandemie Besuch empfangen können, forderte Birgitta Scheib. Nach Meinung der Beiratsvorsitzenden sei es „ein Unding“, wenn ältere und gehandicapte Menschen im Krankenhaus ohne Besuch blieben. In einem besonders drastischen Fall sei die Leidtragende neun Wochen allein gewesen. Bei allem Verständnis für den Personalmangel im Gesundheitswesen dürfe das seelische Wohl der Patienten nicht zu kurz kommen.

Andreas Gebauer betonte die Notwendigkeit des Abschiednehmens und rief die Krankenhäuser dazu auf, Besuchsregelungen wohlwollend zu prüfen. Sozialdezernentin Beate Steeg wies auf die Kehrseite der Medaille hin: Covid sei nach wie vor präsent, auch wenn die Kliniken inzwischen über ausgereifte digitale Systeme zur Nachverfolgung von Patientenkontakten verfügten.

Verbesserungen für Gehörlose will Gerhard Christoph erreichen, der als Vertreter des Seniorenrats zugleich dem Beirat für Menschen mit Behinderung angehört. Geplant ist die Bildung eines Arbeits- oder Unterkreises innerhalb des Gremiums.

Andreas Massion kündigte eine Reihe von Veranstaltungen an. Vom 1. bis 8. Mai findet an wechselnden Orten die „Woche der Inklusion“ statt. Damit möchte das Bistum Speyer „Gesellschaft und Kirche inklusiver gestalten“, sagte Katharina Kintz aus dem Arbeitsbereich Inklusion. Die Themenwoche ist mit Aktionen verbunden – vom Kunstworkshop bis zum Mediencafé. Am 20. Mai organisieren Vereine und Einrichtungen in Ludwigshafen den „Tag der Nachbarn“. Sportliche und soziale Aktivitäten quer durch die Stadtteile geben auch dem inklusiven Gedanken Raum. So lädt der Gebärdenchor „Voice Hands“ in der Konzertmuschel zum Mitsingen ein, zudem steht ein Bogenschießen mit dem Behindertensportverein an.

Unterdessen hat Ludwigshafen den Zuschlag als „Host Town“ für die Special Olympics World Games erhalten, die vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin stattfinden. Dadurch wird die Stadt programmatisch eingebunden in ein Event, an dem 7000 Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung teilnehmen.