Ludwigshafen. Tobias Mahr (31) aus Ruchheim, Geschäftsführer der CDU-Stadtratsfraktion, tritt im Wahlkreis 36 an. Alle zugelassenen Kandidaten beider Wahlkreise stellen wir anhand eines einheitlichen Fragebogens vor.

Politische Fragen

Herr Mahr, welche inhaltlichen Schwerpunkte wollen Sie setzen, wenn Sie in den Landtag gewählt werden?

Geschäftsführer der Fraktion Tobias Mahr (31) wurde am 31. Oktober 1989 in Friesenheim geboren. Er absolvierte eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und studierte anschließend Wirtschaftsrecht in Mannheim. Heute ist er als Angestellter tätig. Der CDU ist Mahr im Jahr 2012 beigetreten. Er ist Geschäftsführer der Stadtratsfraktion und Mitglied im Kreisvorstand der CDU Ludwigshafen. Daneben ist der 31-Jährige stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der GBG Workstart GmbH und stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Vorderpfalz. Mahr lebt in Ruchheim. Über seine familiären Verhältnisse macht er keine Angaben.

Tobias Mahr: Ich will, dass jeder Mensch frei und sicher in unserem Land leben kann. Sicherheit ist Voraussetzung ein friedliches Zusammenleben und das Vertrauen in den Staat. Sorge bereitet mir die Personalausstattung der Polizei. Ziel muss es sein, mehr Polizistinnen und Polizisten auf die Straßen zu bringen und die hohen Überstundenzahlen abzubauen. Daneben werbe ich für mehr Zusammenhalt durch bürgerschaftliches Engagement. Verbände, Vereine und Initiativen sind wichtig für die Gemeinschaft. Das Ehrenamt ist das Rückgrat der Gesellschaft. Im Gesundheitswesen hat die Corona-Pandemie gezeigt, dass Applaus keine Miete zahlt. Die Beschäftigten haben höhere Einkommen verdient.

Für welche Projekte in Ludwigshafen wollen Sie sich einsetzen?

Mahr: Der Abbau der Altschulden. Ohne Hilfe des Landes kann sich eine Stadt wie Ludwigshafen nicht davon befreien. Es muss etwas geschehen, damit die Stadt, deren Verbindlichkeiten sich mittlerweile auf über 1,3 Milliarden Euro belaufen, Gestaltungsmöglichkeit erhält. Sonst ist ihre Entwicklung behindert.

Wo hat die Landesregierung in der Vergangenheit zu wenig gemacht?

Mahr: Infrastruktur, ÖPNV, Digitalisierung und Ausstattung von Schulen, Kitas und Ämtern. Rheinland-Pfalz ist digital im Vergleich zu anderen Ländern weit zurück. Wir brauchen in dieser schwierigen Zeit für unsere Schüler eine bessere Ausstattung. Der Digitalunterricht muss ausgebaut, die fehlenden Internetzugänge geschaffen und digitale Endgeräte besorgt werden. Beim Thema Verkehr braucht es durch die Sperrung der Hochstraße Süd eine verstärkte Zusammenarbeit von Mannheim und Ludwigshafen, eine Verkehrskommission beider Städte.

Was sind für Sie die wichtigsten Entscheidungen, die in der kommenden Legislaturperiode im Landtag anstehen?

Mahr: Digitalisierung, die Wohnungsnachfrage zu entzerren, Wohnraum außerhalb der Stadt attraktiver machen und die Finanzierungsfragen für die Hochstraßen.

Warum sind Sie CDU-Mitglied geworden?

Mahr: Weil es nicht damit getan ist, „die da oben“ anzugreifen und abzulehnen. Man muss aktiv werden! Ich wollte mich in meiner Heimatstadt engagieren und war schon immer politisch interessiert. Mir war und ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Ich setzte mich für den Erhalt und die Wehrhaftigkeit der Demokratie ein.

Inwieweit verändert die Corona-Pandemie ihren Wahlkampf?

Mahr: Ich möchte mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Für mich, der gerne nah bei den Menschen ist und zuhört, ist es sehr hart ohne diese Rückmeldungen. Durch die Corona-Pandemie bin ich in meiner politischen Arbeit stark eingeschränkt, kann nur digital oder per Telefon ins Gespräch kommen. Ich hoffe, dass sich dies bald ändern wird und wir ein Stück Normalität zurückbekommen werden.

Private Fragen

Was schätzen Sie an Ludwigshafen bzw. den Ludwigshafenern?

Mahr: Ludwigshafen ist meine Heimat. Hier fühle ich mich wohl, hier bin glücklich, habe Familie und Freunde. Ludwigshafen ist ein interessanter Industriestandort und bietet auf der anderen Seite viele Grünflächen. Wir haben es nah in die Pfalz und können unsere Wochenenden in den schönen Wäldern genießen. Ich bin hier aufgewachsen mit vielen schönen Erinnerungen.

Wo kann und sollte Ludwigshafen noch besser werden?

Mahr: Ich kann das nicht 1:1 eingrenzen. Der Anspruch sollte sein, immer besser werden zu wollen.

Welcher ist Ihr Lieblingsort in der Stadt?

Mahr: Ich habe viele Lieblingsorte. Doch am liebsten bin ich im Sommer auf der Terrasse der WSV Gaststätte am Willersinnweiher. Hier verbringe ich gerne bei einem guten Essen Zeit mit Freunden.

Wie können Sie am besten entspannen?

Mahr: Bei hoher Arbeitsbelastung tut es mir gut, zu joggen. Dies hilft mir den Alltagsstress abzubauen.

Wer sind Ihre (politischen) Vorbilder?

Mahr: Ich kann es nicht auf eine Person eingrenzen. Ich habe bei meiner politischen Arbeit viele Vorbilder gehabt, von denen ich lernen konnte. Ich habe sie bewundert und sie haben mich charakterlich gestärkt. Für diese Erfahrung bin ich dankbar.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Mahr: Ich bereite mich auf das Schlimmste vor, ich hoffe das Beste und ich nehme es, wie’s kommt.