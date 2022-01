Mehr Plätze bei Stadtranderholung

Ludwigshafen. Im Winter, der mit hohen Corona-Zahlen einhergeht, tut ein Blick in den Sommer gut: Die bei Kindern beliebte Stadtranderholung findet auch 2022 in den Sommerferien statt. „In den letzten beiden Jahren konnten 400 Kinder teilnehmen. Es gab nicht nur den einen Treffpunkt an der Blies, sondern die Angebote wurden auch dezentralisiert und auf die Stadtteile verteilt“, sagte Sabine Heiligenthal, Bereich Jugendförderung, auf der Online-Sitzung des Jugendhilfeausschusses. „Das Feedback der Eltern und Betreuer war positiv, zentral und dezentral hat sich bewährt.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viele Eltern warten in Ludwigshafen noch auf einen Kita-Platz.

In diesem Jahr sollen mindestens 600 Plätze zur Verfügung stehen, das Angebot wird es sechs Wochen lang während der Sommerferien geben, das macht es für die Eltern umso flexibler. Ab 4. April ist die Anmeldung möglich. Außerdem werden noch Betreuerinnen und Betreuer gesucht. Wer Interesse hat, schreibt eine Mail an betreuer-stadtranderholung@ludwigshafen.de.

Personalmangel zieht sich durch das Thema Betreuung wie ein roter Faden, und es fängt bereits im Kita-Alter an. Daher stellten die Grünen im Rat einen Antrag zur Sitzung. „Die Kinder mussten in der Pandemie auf vieles verzichten. Wir müssen dringend etwas tun, denn es geht um die Sozialisation der Kinder“, sagte Ibrahim Yetkin, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Die Kinder seien die Leistungsträger von morgen. Sie sollten nicht als Corona-Verlierer dastehen, daher sollte das Betreuungsangebot dringend erweitert werden.

Jugendamtsleiter Lars Heene zeigte Verständnis, immerhin ginge es auch um die Umsetzung des Kita-Gestzes, das 2021 in Kraft getreten ist und für Eltern einen Rechtsanspruch auf Betreuung von sieben Stunden am Stück mit sich bringt. „Die Wartelisten sind lang. Das größte Problem ist das fehlende Personal, die Pandemie kommt noch hinzu“, so Heene. Die Corona-Regeln haben die Einrichtungen vor besondere Herausforderungen gestellt, zum Beispiel durch Aufteilen in kleinere Gruppen, die unter sich bleiben sollen. „Bei den Kitas der freien Träger sind die zusätzlichen Aufgaben kaum machbar, außerdem ist die Finanzierung offen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eltern sollen befragt werden

Die Aussicht auf einen Platz dürfte daher für Eltern von Kleinkindern nicht allzu gut sein. Um einen Kita-Bedarfsplan für 2022 erstellen, hat der Stadtelternausschuss (StEA LU) einen Antrag auf eine Elternbefragung gestellt. Befragt werden sollen Eltern mit Kindern unter 14 Jahren und Wohnmittelpunkt in Ludwigshafen. Bereits im letzten Jahr habe laut StEA LU eine Bedarfsumfrage zeigen können, dass „ohne großen finanziellen und ressourcentechnischen Aufwand eine valide und erkenntnisreiche Bedarfsermittlung möglich ist, von der aus nun die neuen Planungsstandards gemeinsam mit der Verwaltung weiterentwickelt werden können.“