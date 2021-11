Mehr neue Infektionen

Ludwigshafen. Die Corona-Infektionen nehmen auch in Ludwigshafen weiter leicht zu. An Allerheiligen stieg die Inzidenz der Neuinfektionen auf 131 pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Was die Anzahl der belegten Klinikbetten anbelangt, besteht bei den momentanen Zahlen noch wenig Anlass zur Sorge, Nachrichten aus anderen Teilen Deutschlands weisen jedoch bereits auf eine steigende Anzahl von Hospitalisierungen hin.

In der Chemie-Stadt sind seit Beginn der Pandemie 338 Menschen an oder mit Corona verstorben. Eine lange Zeit lag Ludwigshafen im rheinland-pfälzischen Vergleich oftmals an der Spitze. Derzeit führt Speyer die Rangliste mit einer Inzidenz von 193 an. Die wenigsten Neuinfektionen gibt es in Kaiserslautern (38,6) sal