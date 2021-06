Mehr Lobby fürs Gehen

Ludwigshafen. Für die Fußgänger in Ludwigshafen wird zu wenig getan – dieser Überzeugung sind Vertreter des Mobilitätsstammtisches und des VCD Ludwigshafen-Vorderpfalz. „Das zu Fuß gehen wird nur allzu oft als letztes in den Blick genommen, was nicht gerechtfertigt und ein Fehler ist,“ erklärt der VCD-Vorsitzende Helmut Buchholz. Deshalb legt der Verein nun einen Forderungskatalog vor, der die Lobby von Fußgängern in der Zukunft stärken soll. Konkret geht es um 14 Punkte, die dazu führen sollen, dass Fußwege und das Laufen von A nach B mehr in den Mittelpunkt rücken. Der Katalog soll nun der Stadt übergeben werden.

Buchholz nennt Zahlen, die den Anspruch seines Vereins untermauern sollen. Aus Befragungen wisse man, dass der Fußverkehr in Ludwigshafen einen Anteil von etwa 25 Prozent ausmache. „In anderen Städten werden bis zu 35 Prozent erreicht“, sagt er. Das sei alles andere als wenig, Fußverkehr sei klimafreundlich und fördere die Gesundheit. Buchholz’ Vorstandskollege Dieter Netter gibt das Ziel 30 Prozent vor. Schon im Klimaschutzkonzept für den Bereich Mobilität von 2013 sei für die Stadt ein höherer Anteil des Fußverkehrs gefordert worden, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Seither sei für die Fußgänger wenig getan worden, ein Konzept liege auch acht Jahre später nicht vor. Glücklicherweise seien im gerade laufenden Prozess zur Aufwertung der Innenstadt die Aufenthaltsqualität von Plätzen und die Fußwege besser in den Blick genommen worden. Der VCD begrüßt es, dass die Bürger an dem Prozess wenigstens via Internet beteiligt werden.

Wichtigste Forderungen des VCD

Die Flächen für den Fußverkehr sollten eine hohe Aufenthaltsqualität erhalten. Neben einem Ausbau der bestehenden Gehwege sollten bei neu angelegten Verkehrswegen die Belange der Fußgänger berücksichtigt werden. Dazu gehörten auch ausreichend frei zugängliche Sitzbänke und Begrünung. Rollstühle und Kinderwagen sollten bequem aneinander vorbeikommen. Gehwege sollten nicht von Radfahrern missbraucht werden. Ampeln und Baustellen sollten die Belange der Fußgänger weniger tangieren. Der Vernetzung von Fußwegen sollte mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.