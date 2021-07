Mehr Kunst auf Wänden

Ludwigshafen. Das Wilhelm-Hack-Museum hat eine weitere Künstlerin für sein Projekt MURALU gewonnen. Die Spanierin Udane Juaristi alias Udatxo gestaltet zwei Wände in der Valentin-Bauer-Siedlung, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Vom 6. bis 23. Juli sollen dabei in der Franz-Josef-Ehrhart-Straße 6 und 7 zwei Wandgemälde entstehen, die einen starken Bezug zu Ludwigshafen haben und einen Blick in die Geschichte der Stadt mit der Gegenwart verbinden, heißt es. Udatxo, Jahrgang 1985, ist eine Malerin aus Azkoitia in der Provinz Gipuzkoa im Baskenland. Sie kombiniert Malereien, Collagen und Transfertechniken und erreicht dadurch einen „persönlichen, wiedererkennbaren Stil“, wie das Hack-Museum schreibt. Dabei stellen urbane Szenen den Hauptanteil ihrer Arbeit dar.

Fünfte Künstlerin in diesem Jahr

Wie berichtet, nimmt das Projekt MURALU, das sich aus dem englischen „Mural“ für Wandgemälde und „LU“ für Ludwigshafen zusammensetzt, in diesem Jahr Fahrt auf. In der Gartenstadt haben bereits das Duo Video.Sckre aus Linz und der Italiener Agostino Iacurci jeweils eine Wand gestaltet. Seit Freitag realisiert Natalia Rak aus Polen ihre Fassadenbemalung in der Hochfeldstraße 137. Und am Goerdelerplatz entsteht Ende Juli ein Mural der aus ebenfalls aus Spanien stammenden Künstlerin Lula Goce.

Die Hausfassaden in der Valentin-Bauer-Siedlung und in der Gartenstadt stellt die Immobiliengesellschaft GAG zur Verfügung. jei