Von Thomas Schrott

AdUnit urban-intext1

Ludwigshafen. Die CDU-Landtagsabgeordnete Marion Schneid (57) aus Maudach kandidiert für eine weitere Legislaturperiode. Alle zugelassenen Kandidaten stellen wir anhand eines einheitlichen Fragebogens vor.

Politische Fragen

Frau Schneid, welche inhaltlichen Schwerpunkte wollen Sie setzen, wenn Sie in den Landtag gewählt würden?

AdUnit urban-intext2

Marion Schneid: Bislang waren im Landtag die Bereiche Bildung und Kinder/Jugend, zuletzt Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur meine Schwerpunkte. Gerne würde ich an den gesetzten Zielen weiterarbeiten: Die Hochschulen brauchen eine höhere Grundfinanzierung, um bessere Voraussetzungen für Lehre und Forschung, aber auch bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Die allgemeine Weiter- und Erwachsenenbildung muss gestärkt werden, um den digitalen Umbau stemmen zu können. Und nicht zuletzt müssen wir die Kultur in all ihren Bereichen und Facetten im Fokus behalten und ein Kulturfördergesetz erarbeiten, das eine zuverlässige, planbare Förderung ermöglicht.

Für welche Projekte in Ludwigshafen wollen Sie sich einsetzen?

AdUnit urban-intext3

Schneid: Den weiteren Ausbau an Kindertagesstättenplätzen, aber auch eine Nachbesserung beim geplanten Kita-Zukunftsgesetz sehe ich als Daueraufgabe an. Genauso ist es mit unserer Forderung nach einer 100-prozentigen Unterrichtsversorgung und mehr Möglichkeiten für individuelle Förderung unserer Kinder und Jugendlichen. Für Ludwigshafen ist es ganz wichtig, dass über den kommunalen Finanzausgleich wieder mehr Geld vom Land kommt, um entsprechend der Sozialstruktur stärker unterstützen zu können und die dringend notwendigen Schulsanierungen voranbringen zu können. Ebenso haben wir mit dem Aufbau der Hochstraße Süd, dem Rückbau der Hochstraße Nord und der Errichtung der Stadtstraße richtig große Bauprojekte, die Ludwigshafen allein nicht schultern kann. Daneben werde ich mich für unsere Polizei einsetzen.

AdUnit urban-intext4

Wo hat die Landesregierung in der Vergangenheit zu wenig gemacht?

Schneid: Für mich hat der Bereich Bildung den meisten Nachholbedarf. Zu viel Unterrichtsausfall hat bewirkt, dass bis zu ein Viertel aller Kinder, die aus der Grundschule in die weiterführende Schule gehen, nicht richtig lesen, schreiben und rechnen können.

Was sind für Sie die wichtigsten Entscheidungen, die in der kommenden Legislaturperiode im Landtag anstehen?

Schneid: Die Digitalisierung muss forciert werden und das Thema Nachhaltigkeit ist meines Erachtens ebenfalls ein Megathema der nächsten Jahre. Bei allen Entscheidungen des Lebens und Arbeitens müssen Umwelt und Klimaschutz mitgedacht werden.

Warum sind Sie Parteimitglied geworden?

Schneid: Wenn man etwas verändern will, muss man sich dafür einsetzen. Das geht in einer Partei am besten.

Inwieweit verändert die Corona-Pandemie Ihren Wahlkampf?

Schneid: Es gibt keine Wahlstände und Präsenzveranstaltungen. Der Wahlkampf läuft per Video-Konferenz und Social Media. Mir fehlt der persönliche Kontakt doch sehr.

Private Fragen

Was schätzen Sie an Ludwigshafen bzw. den Ludwigshafenern?

Schneid: Ludwigshafen ist eine lebendige Stadt mit viel Grün und dem schönen Rhein, mit guten Arbeitsplätzen und schönen Wohngebieten, und mit vielen Menschen, die sich in Vereinen und Initiativen ehrenamtlich engagieren und Angebote für andere schaffen.

Wo kann und sollte Ludwigshafen noch besser werden?

Schneid: Die großen Herausforderungen liegen in der Abarbeitung der Bauprojekte, der Neugestaltung der Verkehrswege, dem Abbau des Sanierungsstaus an öffentlichen Gebäuden und Schulen. Zum anderen muss es gelingen, unsere Innenstadt wieder attraktiver zu gestalten.

Welcher ist Ihr Lieblingsort in der Stadt?

Schneid: Das Maudacher Bruch ist mein Lieblingsort. Ich genieße die Spaziergänge mit unseren beiden Hunden rund um den Jägerweiher. In der Innenstadt sind der Lutherplatz und Ludwigsplatz sehr schöne Aufenthaltsorte. Das liegt auch an der guten Gastronomie vor Ort.

Wie können Sie am besten entspannen?

Schneid: Bei einer Tasse Kaffee und bei handwerklichen Arbeiten kann ich gut entspannen. Da sehe ich auch direkt, was ich gemacht habe.

Wer sind Ihre (politischen) Vorbilder?

Schneid: Für mich sind eher Eigenschaften wie engagiert, besonnen, beharrlich, rücksichtsvoll und mitfühlend wichtig. Das mache ich nicht an Personen fest.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Schneid: Ich besinne mich mindestens einmal am Tag darauf, was mir wirklich wichtig ist, nämlich meine Familie. Das erdet mich und gibt mir Kraft. Wenn ich dann noch die Gelegenheit habe, mit anderen zu lachen, dann ist der Tag perfekt!