Ludwigshafen. Die ganze Vielfalt der Ludwigshafener Begräbnisstätten war am Tag des Friedhofs zu erleben. Fünf Stunden lang bot sich Besuchern des Hauptfriedhofs die Gelegenheit, mehr über traditionelle und moderne Formen der Trauerkultur zu erfahren. Dazu präsentierte der Bereich Grünflächen und Friedhöfe des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) ein informatives Programm rund um Bestattungsformen sowie die Geschichte und künftige Entwicklung der letzten Ruhestätten in der Chemiestadt.

„Wir möchten, dass die Menschen einfach mal auf den Friedhof gehen“, sagte Bereichsleiterin Gabriele Bindert. Viele Bürger hätten „innere Vorbehalte“, diesen nach wie vor tabubehafteten Ort aufzusuchen. Dabei seien Friedhöfe mehr als nur ein Platz für Trauer.

Gabriele Bindert (r.) informierte über die städtischen Friedhöfe. © Dirk Timmermann

Gerade auf dem Hauptfriedhof ließen sich Natur und Ruhe wunderbar genießen, unterstrich Alexander Thewalt. Als städtischer Verkehrs- und Umweltdezernent ist der Bauingenieur auch mit Friedhofsthemen betraut. Neben den baulichen Aspekten verwies Thewalt auf die Dichte an Kultur und Kunststätten, die der Besucher bei einem Rundgang entdecken könne. Als Beispiel nannte der Beigeordnete die Staudengärten, für deren Gestaltung der „Chefgärtner“ des Ebertparks, Harald Sauer, erst kürzlich mit der Karl-Foerster-Auszeichnung geehrt wurde. Der Brunnen aus der Jugendstilzeit, ein weiteres Juwel, sei ähnlich alt wie der Friedhof selbst, der im November 1856 eingeweiht wurde.

Ausgezeichnete Staudengärten

Ein Jahr zuvor hatte sich in Ludwigshafen erstmals eine jüdische Gemeinde gegründet, wie Marina Nikiforova erklärte. Die Geschäftsführerin der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz sprach von einer im Vergleich zu Mainz, Worms und Speyer noch recht jungen Gemeinde. Ein elementares Prinzip jeder jüdischen Bestattung sei, dass „alle gleich kommen und gleich gehen“. Daher würden weder besondere Särge noch spezielle Bekleidung gewählt. Die Waschung des Toten erfolge dann im Rahmen eines speziellen Ritus. Die Bestattung selbst werde in Deutschland, abweichend von der Tradition, innerhalb von 48 Stunden nach dem Sterbefall durchgeführt. Zum Rundgang über den Jüdischen Friedhof lud Eberhard Dittus ein, Religionspädagoge und seit 2009 Vorsitzender des Fördervereins Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt an der Weinstraße.

Welche Möglichkeiten im Todesfall für die wachsende Gruppe der muslimischen Einwohner zur Verfügung stehen, erläuterte Ömer Akyazici. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der DITIB-Kocatepe-Moschee ging auf das Wesen islamischer Bestattungskultur ein und führte die Besucher auf das hierfür vorgesehene Grabfeld.

Gabriele Bindert zufolge ist die sarglose Bestattung in Ludwigshafen seit diesem Jahr problemlos möglich. Ohnehin entwickle sich die Trauerkultur kontinuierlich weiter. Der Trend gehe zu pflegefreieren Bestattungsformen, wozu in erster Linie die Memoriamgärten gehörten. Dabei übernimmt ein Friedhofsgärtner die Pflege und Bepflanzung, so dass sich die Grabfelder besonders gut für Verstorbene ohne Hinterbliebene eignen. Auf dem Hauptfriedhof wurde 2013 ein erster Memoriamgarten angelegt, weitere sollen in den Stadtteilfriedhöfen folgen.

Darüber hinaus existieren „Pandemiefelder“, die für den Fall von Seuchen und Kriegen vorgehalten werden. Im Zusammenhang mit Covid-19 sei eine Nutzung bisher jedoch nicht notwendig geworden, so Bindert. Ein erhöhtes Sterbeaufkommen infolge von Corona habe sich laut Betriebsleiterin Michelle Kornberger nicht ergeben. Der Tag des Friedhofs war zugleich Startschuss für ein Pilotprojekt des städtischen Bestattungsdienstes: Besucherkinder durften Särge und Urnen kreativ bemalen. Und wer hoch hinaus wollte, der buchte eine Hubsteigerfahrt mit Blick auf den Hauptfriedhof von oben.