Mehr als 1000 Teilnehmer bei Streik in Ludwigshafener Innenstadt

Ludwigshafen. In der Ludwigshafener Innenstadt haben sich Morgen bei einem Streik im Öffentlichen Dienst mehr als 1000 Teilnehmer versammelt. Zudem bleiben alle 42 kommunalen Kindertagesstätten am heutigen Mittwoch geschlossen. Der Streikaufruf richtet sich auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltungen Ludwigshafen, Speyer, Neustadt, Schifferstadt, der Gemeindeverwaltungen in Haßloch und Edenkoben, der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises, der TWL, des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen, des Klinikums, der Arbeitsagentur, der Lukom, der Sparkassen Vorderpfalz und Rhein-Haardt, der Evangelischen Kirche der Pfalz und weiteren kommunalen Einrichtungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Video: Eindrücke vom Streik in Ludwigshafen Weit mehr als 1000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind am Mittwochmorgen zusammen gekommen.

Als Forderung der Gewerkschaft steht eine Lohnsteigerung von 10,5 Prozent im Raum, mindestes aber 500 Euro mehr. Gegen 10.30 Uhr beginnt die Kundgebung auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen. Hauptrednerin wird die rheinland-pfälzische DGB-Vorsitzende Susanne Wingertszahn sein.