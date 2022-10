Mehl im Mörtelkasten

Ludwigshafen. Wegen Hygienemängeln und fehlender Gewerbeanmeldung ist bei zwei illegal betriebenen Fladenbäckereien in Ludwigshafen vorerst der Ofen aus. Laut Mitteilung der Stadt zählten bei dem betroffenen Betrieb im Stadtteil Nord/Hemshof unter anderem ein nicht funktionierendes Waschbecken sowie in der Backstube gelagerte Autoreifen zu den Mängeln. Die Tochter des verstorbenen Inhabers habe bei der Kontrolle in der vergangenen Woche erklärt, die Gewerbeummeldung sei noch nicht erfolgt, weil die Sterbeurkunde ihres Vaters fehle. Die Frau wurde darüber aufgeklärt, dass der Betrieb derzeit illegal geführt wird und sie ihn bis zur erfolgten Ummeldung einstellen muss.

In Friesenheim entdeckten die Kontrolleure eine weitere unangemeldete Backstube mit hygienischen Mängeln. „Beispielsweise wurden ungeeignete Gegenstände benutzt, so diente etwa ein Mörtelkasten als Behältnis für Mehl“, schreibt die Stadt. Die in der Bäckerei angetroffenen Personen konnten sich zudem nicht ausweisen, zwei machten offensichtlich falsche Angaben zu ihrer Identität. Der kommunale Vollzugsdienst wurde hinzugezogen und die Fladenbäckerei versiegelt. red/agö