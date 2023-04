Medizinischer Notfall: Lkw-Fahrer kracht gegen Fahrzeug in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Als medizinischen Notfall hat sich am Freitag ein LKW-Fahrer herausgestellt, der ein Fahrzeug in Ludwigshafen beschädigt und Fahrerflucht begangen hat. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 59-Jährige in Schlangenlinien, sodass er ein in der Valentin-Bauer-Straße geparktes Auto touchierte. Der entstandene Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Ein Zeuge beobachtete den Unfall und wie der LKW-Fahrer einfach davon fuhr. Die Beamten konnten den 59-Jährigen in der Bruchwiesenstraße feststellen und kontrollieren. Dabei stellte sich ein medizinisches Problem als mögliche Ursache heraus. Der Rettungsdienst musste den 59-Jährigen in ein Krankenhaus bringen. Der Lastwagen selbst wies einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro auf.