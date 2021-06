Matschkes emotionaler Abschied

Ludwigshafen. Es flossen Tränen am Sonntagmittag beim Abschiedsspiel von Benjamin Matschke. Der Trainer der Eulen Ludwigshafen coachte die Pfälzer gegen Göppingen zum letzten Mal. Gerne wäre er mit dem Ligaverbleib gegangen, aber es sollte nicht sein. Ludwigshafen spielt in der nächsten Runde wieder in der Zweiten Liga. Dass die Eulen nach dem verhängnisvollen Remis am Donnerstag in Minden ihr abschließendes Saisonspiel mit 25:27 (13:13) verloren, spielte keine Rolle mehr.

Nach der Schlusssirene erklang in der Friedrich-Ebert-Halle „You’ll never walk alone“ aus den Lautsprechern. Viele der 540 Zuschauer sangen mit. Da konnten Torwartroutinier Gorazd Skof, der wie Martin Tomovski, Dominik Mappes sowie Jonathan Scholz die Eulen verlassen wird – und natürlich Matschke – die Tränen nicht zurückhalten.

Stand bei den Eulen letztmals an der Seitenlinie: Benjamin Matschke. © Pix

Gegen Göppingen hatten die Eulen im ersten Durchgang Pech, viermal trafen sie das Aluminium. Angeführt von Rückraumspieler Hendrik Wagner führten sie dennoch mit 12:9 (23.), konnten den Vorsprung aber nicht in die Pause retten. Die Pfälzer, bei denen Pascal Bührer (Innenbandverletzung) und Pascal Durak (Hüfte) fehlten, taten sich in der Folge im Angriff schwer. Sie kassierten das 16:20 und liefen diesem Rückstand bis zum Schluss hinterher.

Den Zuschauern war es egal. Das Publikum erhob sich drei Minuten vor Schluss von den Sitzen, die Fans dankten Matschke und Co. „Ich werde die Eulen nie vergessen“, betonte Matschke mit feuchten Augen.

Eulen Ludwigshafen: Tomovski, Skof – Scholz (4), Dietrich, Haider (3), Remmlinger, Falk (3), Hofmann, Mappes (1), Wagner (8/1), Meddeb (1), Neuhaus (2/1), Valiullin (2), Kliek, Klein (1). bol