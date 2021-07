Ludwigshafen. Vermutlich in der Nacht vom 03. auf den 04. Juli haben Unbekannte eine Matratze auf die Gleise in der Nähe des Hauptbahnhofes (Pasadenaallee) gelegt und so den Bahnverkehr gefährdet. Wie die Polizei mitteilt, kam es jedoch nicht zu einem Schaden. Wer am Wochenende eine Person mit einer Matratze in der Nähe des Hauptbahnhofes gesehen hat und Hinweise zu den Tätern liefern kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen unter 0621 9632122 melden.

