Ludwigshafen, 20.12.2022, vor dem Haupteingang zum BASF-Stammwerk in Ludwigshafen gedenken Arbeiter am 21. September 1922 der Opfer des Explosionsunglücks in Oppau ein Jahr zuvor. Am Eingang sind die Sperren zu erkennen, die das Unternehmen nach Diebstählen im Werk zur Kontrolle der Arbeiter errichtet hatte.

© jar