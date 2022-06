Massenschlägerei in Ludwigshafener Innenstadt verursacht Polizeieinsatz

Ludwigshafen. Eine Schlägerei mit rund zwanzig beteiligten Personen in der nördlichen Innenstadt von Ludwigshafen hat am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz verursacht. Wie die Beamten mitteilten, sei es gegen 20.20 Uhr in der Bruchwiesenstraße zwischen mehreren Mitgliedern zweier Familien zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei welcher mehrere Personen verletzt wurden Es habe aber keine Gefahr für die Bevölkerungen gegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632773 bei der Polizei zu melden.

