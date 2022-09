Maskierte Personen überfallen Wettbüro in Ludwigshafen - Angestellte verletzt

Ludwigshafen. Zwei maskierte Personen haben am Samstag, gegen 21 Uhr, ein Wettbüro in der Kurze Straße in Ludwigshafen überfallen. Nach Polizeiangaben forderten die Männer von der Angestellten Bargeld und sprühten ihr Pfefferspray ins Gesicht. Die Täter flüchteten anschließend mit mehreren hundert Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Angestellte wurde dabei leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/9632773 entgegen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Sommertour Den Johannitern fehlen die freiwilligen Helfer Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Deutscher Filmpreis Filmfestival-Jurymitglied Kleinert schwärmt von Mannheim Mehr erfahren