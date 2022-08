Maskenkontrollen im ÖPNV in Ludwigshafen - aggressiver Fahrgast sorgt für Bahn-Stopp

Ludwigshafen. Das Ludwigshafener Ordnungsamt hat an zwei Tagen die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr kontrolliert und dabei 45 Verstöße geahndet. Wie die Stadt mitteilt, fanden die Kontrollen am Freitag sowie am Dienstag statt. Am Freitag, 29. Juli, fielen den Männern und Frauen des Ordnungsdienstes 24 Fahrgäste auf, die gegen die Maskenpflicht verstießen. Ein Mann versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er die Kontrolleurinnen und Kontrolleure angreifen wollte. Die Straßenbahnfahrt musste daraufhin an der Carl-Bosch-Straße unterbrochen werden. Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann in Gewahrsam nehmen.

Bei der Kontrolle am Dienstag, 2. August, wurden 21 Verstöße in den Bussen und Bahnen im Ludwigshafener Stadtgebiet festgestellt. Gegen die Personen, die gegen die Maskenpflicht verstießen, wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Stadt teilt mit, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der der Abteilung Gaststätten, Lebensmittelüberwachung und Gesundheit sowie der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) beteiligt waren. Der Bereich Öffentliche Ordnung kontrolliert mehrmals wöchentlich die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln.