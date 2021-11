Markt ohne Masken

Ludwigshafen/Landau. Die Zugangsbeschränkungen auf Weihnachtsmärkten fallen in immer mehr Städten weg: Nachdem Ludwigshafen am Montag angekündigt hatte, auf Tests und Impfnachweise zu verzichten, geht die Stadt Landau beim Thomas-Nast-Nikolausmarkt, der vom 25. November bis 21. Dezember in der südpfälzischen Stadt stattfinden soll, noch einen Schritt weiter. Im Gegensatz zu Ludwigshafen entfallen hier sämtliche Einschränkungen – so auch die Maskenpflicht in den Warteschlangen vor den Hütten. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Landau am Dienstag bei 263,5, in Ludwigshafen stieg sie von 140,2 auf 191,2. Grund für den starken Anstieg ist, dass am Vortag keine Infektionen vom Landesuntersuchungsamt (LUA) gemeldet wurden. her

